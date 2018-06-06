В Запорожье разоблачили мужчину, который приставал к детям на детской площадке

В сети появилась информация о том, что в Коммунарском районе Запорожья на детских площадках неизвестный мужчина странным образом пытается контактировать с детьми. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области, личность мужчины установлена.

Так, мужчина проявлял агрессию и повышенное внимание к детям, которые играли на детских площадках. Полицейские опросили свидетелей и оперативно установили личность гражданина. Им оказался 34-летний местный житель. Мужчина страдает психическими расстройствами и ранее неоднократно проходил лечение в специализированной клинике.

В настоящее время горожанина госпитализировали в стационарную клинику. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Пресс-служба Нацполиции в Запорожской области