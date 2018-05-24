В Запорожье расстреляли из автомата машину местного бизнесмена

В автомобиль стреляли из кустов.

В Днепровском районе Запорожья, на улице Ватутина, неизвестные обстреляли автомобиль "Джили" одного из местных жителей. Как оказалось, жертвой покушения стал бизнесмен Игорь Дейнега.

Инцидент произошел вчера вечером, 23 мая. Стреляли из автомата в лобовое стекло автомобиля. В момент покушения в салоне машины также находилась девушка.

В результате инцидента никто не пострадал. У киллера заклинило патрон в автомате. Злоумышленник бросил оружие и скрылся с места преступления.

Открыто уголовное производство по факту покушения на убийство. По неофициальной информации, расстрел автомобиля Дейнеги рассматривают как "предупреждение" от конкурентов.

Как пишет сайт IPnews, со ссылкой на собственные источники, бизнесмен имеет напряженные отношения с группой криминальных бизнесменов из Днепра. Не так давно на Игоря Дейнегу уже покушались. С множественными ножевыми ранениями он был доставлен в больницу.

В настоящее время ведется следствие.