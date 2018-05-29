В Запорожье психически больной едва не взорвал жилой дом

В Запорожье психически больной мужчина угрожал взорвать себя и соседей. С таким заявлением он забаррикадировался в собственной квартире. Об этом сообщает " Индустриалка".

Инцидент произошел в Шевченковском районе города. В полицию обратилась жена "подрывника".

На место происшествия оперативно выехали спецбригада скорой помощи и правоохранители. На их уговоры добровольно открыть дверь горожанин не поддался. Тогда на место вызвали "Кобру".

По словам заместителя начальника ЗКСВАСС "Кобра" Эдуарда Нехорошева, спасателям пришлось вскрывать квартиру с помощью специального оборудования. В это время мужчина схватил в руки два ножа и требовал, чтобы его оставили в покое.

Попасть в квартиру все же удалось. 68-летнего мужчину передали врачам скорой помощи, а они, в свою очередь, доставили "террориста" в клинику.

Фото: Сайт "Кобры"