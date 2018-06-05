В Запорожье простились с погибшими в страшной аварии на Набережной

Сегодня, 5 июня, в здании областной филармонии прошла панихида по погибшим в жутком ДТП на Набережной Татьяне Пестовой и ее младшей дочери Марии. На церемонию прощания пришли несколько сотен человек, передает портал "Акцент".

Напомним, 2 июня, в Запорожье на Набережной магистрали автомобиль "БМВ" с литовскими номерами на большой скорости вылетел на тротуар и сбил 35-летнюю Татьяну и ее 4-летнюю дочь. Девочка погибла на месте происшествия, а женщина умерла в тот же день в реанимации.

По предварительной информации, виновник аварии участвовал в гонках, в результате чего и съехал с дороги. Водителя автомобиля уже задержали.

На панихиду пришли родственники погибших в аварии, а также несколько сотен запорожцев. Известно, что попрощаться приехал и запорожский губернатор Константин Брыль.

Память погибших почтили минутой молчания, возложили цветы и детские игрушки.

Фото: Акцент