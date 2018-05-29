В Запорожье прошел фестиваль уличной еды

Шашлык, пицца на дровах, фаст-фуды, плов, салаты, морепродукты, различные мясные блюда и сладости.Все это, и многое другое, жители и гости Запорожья могли попробовать на фестивале уличной еды "Пикник на Радуге", который прошел в эти выходные на каскаде фонтанов "Радуга".

С 26 по 28 мая шеф-повара запорожских заведений проводили кулинарные мастер-классы и учили желающих готовить. Свою кухню запорожцам представили более 20 запорожских заведений и локальных изготовителей.

Также была организована развлекательная программа для детей. Маленьких гостей развлекали профессиональные аниматоры, которые подготовили игры и флешмобы.

В первый день "Пикника" вечером проходил молодежный фестиваль танцевальных субкультур. В нем принимали участие танцоры разных возрастных категорий и уровней подготовки. Последний день "Пикника" начался с яркого забега. А в завершении вечера для горожан подготовили кинопоказ под открытым небом.

Фото: Актуально