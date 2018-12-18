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В Запорожье пройдет велопробег Санта-Клаусов

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30 декабря в запорожцы соберутся на традиционный велопробег в новогодних костюмах.

"Учасники велосипедного параду привітають маленьких та великих жителів міста Запоріжжя, які трапляться на шляху, з новорічними святами та підвищать новорічний настрій (дітям - смаколики та іграшки, дорослим - безмежна радість)", - пишут организаторы.

Традиционно, участники велопробега запишут видеоролик, в кoтором поздравят всю страну с новогодними праздниками. Все запорожцы могут подключиться к акции: для этого достаточно приехать в костюме на велосипеде и взять с собой угощения.

Участники собираются на площади Запорожской 30 декабря в 10:30, закончится акция на Маяковского.

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