В Запорожье пройдет необычный кинофестиваль под открытым небом

Жителей и гостей Запорожья приглашают посетить фестиваль документальных фильмов Lampa.doc, который состоится уже 15 июня на Хортице. Фестиваль в этом году пройдет в третий раз, и открывать его будут именно в Запорожье.

В течение трех дней гости смогут под открытым небом увидеть лучшие документальные фильмы производства Украины и Польши, которые являются призерами и победителями международных кинофестивалей. Сюжеты фильмов не имеют никакой политической тематики. Это фильмы, направленные на диалог между поколениями и семейные отношения.

Также планируется серия мастер-классов и лекций, на которых будут рассказывать об истории документалистики и секретах производства документального кино. Вход на все мероприятия бесплатный.

Все желающие смогут присоединиться к миру документального кино с 15 по 17 июня на смотровой площадке музея истории запорожского казачества на Хортице. Начало показов - в 21:00. Лекции будут проходить 16-17 июня с 15:00 в кинотеатре им. Довженко.