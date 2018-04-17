В Запорожье пройдет масштабный джазовый фестиваль под открытым небом (ФОТО)

В Запорожье 28-29 апреля состоится масштабный фестиваль современных искусств и джазовой музыки "Zaporizhzhia Jazzy 2018". Проходить мероприятие будет с 12:00 до 21:00 в парке Металлургов у планетария Дворца детского и юношеского творчества (бывший дом пионеров). Локация фестиваля масштабная, с потрясающим видом на две главные достопримечательности Запорожья – остров Хортицу и Днепрогэс.

Как отметила известная запорожская журналистка Елена Гранишевская, атмосфера города два дня будет наполнена не дымом, а музыкой. Также на своем авторском сайте GraniArt Елена рассказала подробности проведения праздника.

Поклонников качественной музыки ждут выступления лучших команд Украины, США и Франции. На главной сцене фестиваля будут выступать "Pianoбой" с фронтменом Дмитрием Шуровым, MARU, Drum&Tuba Band, pur:pur, Seth Glier, New Brain Trio, Alain Delhotal, Гурт О, Atomic Simao, но это еще не полный список исполнителей.

Будет работать и закрытая сцена, на которой выступят украинские музыканты MADJAH’S, Агата Вильчик, трио Ильи Алабужева FEAT, Dark Side Trio, Laura Marti и Наталья Лебедева, DZ’OB и Антон Коршунов.

Приглашенными гостями фестиваля станут известные украинские художники и скульпторы. Жители и гости Запорожья смогут поучаствовать в различных мастер-классах, посмотреть авангардное кино под открытым небом.

Кроме того, в течение двухдневного марафона будет работать фудзона. Организаторы мероприятия обещают провести дегустации и фестиваль уличной еды.