В Запорожье произошло нападение на копов: есть травмированный (ФОТО)

Нападавший задержан

В Запорожье произошло нападение на сотрудников специального подразделения полиции - батальона "Скиф".

Как сообщает отдел коммуникации полиции области, 17 марта около 19:15 у дома по улице Крепостной (Александровский район города) копы обнаружили трех мужчин, которые распивали спиртные напитки.

"Последние вели себя агрессивно и отказывались выполнять законные требования сотрудников полиции. Вдруг мужчина ударил в лицо полицейского", - передают правоохранители.

Коп обратился за в 5-ю городскую больницу, где ему оказали первую медпомощь.

Подозреваемый задержан, открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Кроме того, у одного из мужчин из этой компании - ранее судимого гражданина 1970 года рождения, - правоохранители изъяли наркотическое вещество.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Фото: отдел коммуникации полиции Запорожской области