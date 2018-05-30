В Запорожье проходит масштабный экологический форум

Сегодня, 30 мая, в Запорожье открылся Второй специализированный международный экологический форум "Эко Форум-2018".

Мероприятие продлится до 1 июня в выставочном центре "Козак-Палац". Три дня специалисты будут обмениваться опытом по внедрению новых технологий в сфере экологии. Посетителей специализированной выставки ждут многочисленные экологические проекты, конференции, семинары и мастер-классы.

Основными задачами Экофорума городская власть называет консолидацую деятельности промышленных предприятий, общественности и власти для взаимовыгодного сотрудничества в сфере реализации мероприятий, направленных на улучшение окружающей среды и привлечение инвестиций в экологические проекты.

В торжественном открытии мероприятия приняли участие городской голова Владимир Буряк, представители областной власти, иностранные гости.

Для участия в панельных дискуссиях на форум прибыли ведущие эксперты из Азербайджана, Германии, Франции, Чехии, Польши, Израиля и Китая. В ходе обсуждения эксперты отметили, что только на то, чтобы привести наше экологическое законодательство в соответствие с европейскими нормами необходимо 50 000 000 евро. В этом вопросе Украине согласны помочь зарубежные доноры.

Организаторы Экофорума (среди которых Запорожский городской совет, Министерство экологии и природных ресурсов Украины, Министерство образования и науки Украины, Запорожская торгово-промышленная палата, Запорожский областной союз промышленников и предпринимателей "Потенциал") надеются, что масштабный экологический проект, проводящийся в промышленном Запорожье, станет толчком для реализации новых экологических программ.

Фото: ALEX