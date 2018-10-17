В Запорожье появятся тротуары с "антигололедным" асфальтом

В Запорожье на улице Калибровой установят бесшумные рельсы и сделают "антигололедные" тротуары.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета.

Так, в рамках реконструкции путепровода, которая стартовала в июле текущего года, на улице Калибровой, будут расширены тротуары и проезжая часть. Также на этом участке специалисты проведут укладку бесшумных трамвайных рельсов.

Кроме того, новые тротуары будут усовершенствованы. Подрядчик решил использовать специальную технологию, в результате которой тротуары не будут такими скользкими в период гололеда.

По словам специалистов, для покрытия тротуаров будет применяться специальная мастика и кварцевый песок. В результате чего образуется шероховатость и асфальт не будет скользить.