В Запорожье появится первый робот-экскурсовод

Робот будет рассказывать о том, как устроен мир.

В Запорожье планируют открыть новый музей Науки. Об этом сообщает Запорожский туристско-информационный портал.

Первый робот-гид уже этим летом начнет проводить экскурсии в музее Науки у Флика, который расположится в здании Областного Краеведческого музея. Работать он будет с экрана монитора.

Экскурсии будут проходить в формате квеста. Для того, чтобы узнать, как устроен мир, ребятам предложат провести различные эксперименты. Также маленькие гости в музее смогут просмотреть познавательные мультфильмы, интерактивные экспонаты и выполнить необычные задания.

Побывать в новом музее будет интересно как взрослым, так и детям от 8 лет. Открытие музея запланировано на 16 июня в здании Областного Краеведческого музея