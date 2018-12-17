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В Запорожье появится новый автобусный маршрут

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Для жителей Запорожья запустят новый маршрут, который соединит один из спальных районов города и главный проспект.

Так, на заседании исполкома Запорожского городского совета приняли решение о том, чтобы запустить автобусный маршрут №78 Симферопольское шоссе – ДК ЗАлК. Маршрут будет следовать из Космического микрорайона по проспекту Соборному.

Отметим, для обслуживания данного маршрута предусмотрено 11 автобусов большой вместительности, которые вмещают от 80 пассажиров.

С подробным маршрутом нового автобуса можно ознакомиться ниже:

В Запорожье появится новый автобусный маршрут

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