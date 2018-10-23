В Запорожье появится новая техника для очистки дорог от снега

Запорожские власти усердно готовятся к зимнему периоду и соответственно непредсказуемым ситуациям во время холодов на дорогах города.

Для этих целей одно из местных коммунальных предприятий собирается закупить фрезерно-роторное снегоочистительное оборудование, передает Inform.zp, ссылаясь на систему электронных закупок "Прозоро".

Выяснилось, что коммунальное предприятие "Титан" купит специальное оборудование для более эффективной расчистки дорог в Запорожье.

Отметим, что стоимость такого оборудования составит около 370 тысяч гривен. После проведения тендера машина будет доставлена и начнет свою работу уже в этом году.