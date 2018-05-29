В Запорожье посреди улицы напали на пенсионера

В Запорожье патрульные оперативно задержали преступника, который ограбил пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

Инцидент произошел вчера вечером, 28 мая, на улице Космической. Неизвестный выхватил из рук 63-летнего горожанина барсетку и сбежал.

Свидетели происшествия сообщили полицейским приметы, а также направление бегства грабителя. Во время отработки территории патрульные задержали правонарушителя. У подозреваемого во время поверхностного осмотра обнаружили украденную барсетку и телефон.

Правоохранители задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя. В отношении него открыто уголовное производство по статье "грабеж". Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Коммунарского района и Запорожья.

Фото: пресс-служба Нацполиции