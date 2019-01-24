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В Запорожье полиция установила личность мужчины, напавшего на сотрудника автомойки

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Вчера, 23 января, злоумышленника, который с кулаками накинулся на сотрудника автомойки, полиция доставила в райотдел.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области, на данный момент личность нападавшего установлена. Все обстоятельства инцидента с ним выясняет следователь.

Напомним, 21 января, около 22:00 один из клиентов автомойки, расположенной в подземном паркинге ТЦ Аврора, накинулся на сотрудника этой автомойки. По словам очевидцев, мужчину вывели из равновесия капли конденсата, образовавшиеся пока машина стояла в боксе.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст. 125 Уголовного Кодекса Украины. Идёт следствие.

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