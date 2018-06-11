В Запорожье полицейские арестовали грузовик с сомнительной пиротехникой

Документов на продукцию у водителя не было.

Вчера, 10 июня, около 16:00 в Хортицком районе Запорожья полицейские остановили подозрительный грузовик. Проверка была стандартной: груз, документы и водитель. При досмотре автомобиля правоохранители обнаружили десятки коробок с пиротехникой.

По словам очевидцев, в ходе допроса водитель не смог ответить на вопрос, что он перевозит. Документы на продукцию, которая перевозилась в ненадлежащем виде, он тоже не смог, равно как и уточнить свой маршрут.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. До выяснения всех обстоятельств машину с сомнительным грузом опечатали и забрали на штрафплощадку. Владелец партии и конечный пункт назначения сейчас устанавливаются, передает портал "Вместе".

Фото: Вместе