В Запорожье поймали неизвестных, которые пытались похитить днепрянина

В Запорожье сотрудники полиции задержали 2 злоумышленников, которые похитили жителя Днепра.

Как сообщает пресс-служба ГУНП области, 14 июля, в городе Днепр был похищен 21-летний парень. Потерпевшему удалось связаться со своим товарищем, которому он рассказал о своем месте нахождения, и попросил сообщить об этом правоохранителям.

Спустя несколько дней (16 июля) сотрудники полиции и бойцы спецподразделения "КОРД", на одном из блокпостов города остановили подозреваемый автомобиль "Toyota Land Cruiser". В машине находился похищенный парень и двое мужчин. Один из правонарушителей, во время задержания, пытался воспользоваться фальшивым удостоверением работника Администрации Президента Украины.

В ходе досмотра у подозреваемых было найдено и изъято нож и 2 пистолета с боеприпасами.

По данному делу открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Данная статья предусматривает до 5 лет тюремного заключения.