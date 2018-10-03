В Запорожье подрядчики затягивают реконструкцию проспекта Маяковского

В Запорожье продолжается третья очередь реконструкции пешеходной части проспекта Маяковского.

На данный момент подрядчик не выполнил взятых на себя обязательств завершить работы к 30 сентября.

В результате сроки перенесли и работы ведутся с отставанием от графика. Ввиду этого мэр Запорожья Владимир Буряк пообещал наложить штрафные санкции на подрядчика.

Со слов мэра, разорвать договор с подрядчиком городу будет стоить еще дороже. Это означало бы новый тендер, перенос завершения реконструкции на 2019 год.

Протяженность нового участка составит почти 500 метров. Здесь должны поменять плитку, высадить деревья, оборудовать клумбу, газоны, установить новое освещение, бордюры.

Подрядчики отмечают, что многое будет зависеть от погодных условий, но движение в обоих направлениях обещают открыть в этом году.