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В Запорожье поднимут вопрос о возвращении школьного питания учеников младших классов

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В Запорожье рассмотрят вопрос о возвращении бесплатного школьного питания для учеников 1-4 классов. Об этом говорится в соответствующем проекте решенияна сайте Запорожскогогорсовета.

Так, на ближайшей сессии горсовета депутаты рассмотрят электронную петицию об обеспечении младших школьников бесплатными завтраками. По словам автора петиции, на школьные завтраки должны выделяться средства из местного бюджета.

Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос об утверждении 9 категорий детей, которые в текущем учебном году будут в первую очередь обеспечены бесплатным питанием. Подробную информацию можно узнать в проекте решения.

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