В Запорожье по новым правилам растаможили три автомобиля с еврономерами

На таможенном посту "Запорожье - центральный" Запорожской таможни ГФС владельцы трех авто, пригнанных из Литвы, заплатили почти 190 000 гривен таможенных платежей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС в Запорожской области.

По информации ведомства, Volkswagen Passat 2001 года выпуска обошел его владельцу в 1700 евро. За растаможку он заплатил 58225 гривен. За второе аналогичное авто 2006 года выпуска было заплачено 69406,94 гривны. Renault Megane Scenic 2007 выпуска, стоимостью 1900 евро растаможили за 61915,48 гривны.

Новый порядок таможенного оформления "евроблях" предусмотрен ЗУ, который вступил в силу с 25 ноября 2018 года.

Важно!

Для того, чтобы свободно ездить на территории Украины на авто с иностранной регистрацией необходимо предоставить таможенному органу вместе с электронной таможенной декларации следующие документы: