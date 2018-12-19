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В Запорожье пассажиры оказались в ловушке в салоне маршрутки

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В Запорожье в заполненной пассажирами маршрутке заклинило двери и пассажирам пришлось выбираться из салона через аварийную дверь.

Инцидент произошел сегодня, 19 декабря, в маршрутном такси №73. По словам очевидцев, на остановке "Футбольная" у транспортного средства заклинило двери, передает "Форпост".

Водитель попытался самостоятельно устранить неполадки, однако у него ничего не вышло. Между тем, пассажиры решили не устраивать конфликт из-за заклинившей двери – водитель вернул всем деньги за проезд, после чего люди вышли из салона через аварийную дверь.

В Запорожье пассажиры оказались в ловушке в салоне маршрутки

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