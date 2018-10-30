В Запорожье откроют мемориал погибшему воину

На годовщину гибели героя по инициативе боевых побратимов полка "Азов" в Запорожье откроют мемориальную доску воину с позывным “Гюрза 2”. Об этом сообщили в пресс-службе нацкорпуса Запорожья.

Стоит отметить, что погибший воин имел значительный боевой опыт, в частности, в Грузии, Абхазии и Южной Осетии. К Азову Гиорги Саралидзе присоединился в октябре 2014 года, был бойцом взвода разведки второй роты второго батальона.

После завершения службы в Азове, боец продолжил службу в 92 бригаде Вооруженных сил Украины. За месяц до смерти Гиорги Саралидзе со своими собратьями перевелся в 57-й бригады. В рядах которой, воин погиб 31 октября 2017 в зоне АТО, в районе Донецкого аэропорта.

Открытие мемориала состоится в среду, 31 октября, на ул. Воронежская 24, в 12:30.