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В Запорожье ощутимо подорожает проезд в общественном транспорте

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29 октября в исполкоме Запорожского горсовета рассматривали поданные проекты с предложениями поднять цены на проезд. Перевозчики предлагали увеличить стоимость из-за подорожания топлива, запчастей и повышения минимальной зарплаты.

Свою предложение о поднятии проезда подал и "Запорожэлектротранс", который просит у города разрешить поднять стоимость на проезд в трамваях и троллейбусах с 3 до 4 грн. И это решение в исполкоме также поддержали.

Несмотря на активистов, которые присутствовали в зале исполкома во время заседания, и высказывали свой протест в отношении подорожания, проезд в маршрутках тоже подорожает.

Как сообщает "Индустриалка", изменения вступят в силу уже с 1 ноября.

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