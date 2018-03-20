В Запорожье оперативника отстранили от должности и арестовали

Обвиняют в вымогательстве 2,5 тысяч долларов взятки

В Запорожье апелляционный суд отстранил от должности оперуполномоченного одного из районных отделений полиции, обвиняемого в вымогательстве 2,5 тысяч долларов взятки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, в апелляционный суд пришлось обратиться после решения судьи Орджоникидзевского районного суда.

Несмотря на задержание оперативника при получении взятки, следственный судья решил не отстранять правоохранителя от работы в полиции и не применять ему меру пресечения в виде ареста.

Прокуроры обжаловали это решение, и апелляционный суд решил все же отстранить оперативника от работы и отправить под домашний арест.

"Только апелляционной инстанцией учтено доводы стороны обвинения о законности выдвинутой оперуполномоченному подозрения и избран последнем мера пресечения в виде домашнего ареста, а также работника полиции отстранили от занимаемой должности", - передает прокуратура.

Напомним, что задержание копа произошло 11 февраля.

Ему инкриминируют вымогательство у жителя Киева 2 500 долларов за возвращение украденного у него автомобиля.

Досудебное расследование в производстве продолжается.