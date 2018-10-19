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В Запорожье обнаружена пропавшая женщина

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Елену Гаврикову, которая пропала три дня назад, нашли без сознания на Хортице. Об этом сообщила сестра Елены Ирина Самойленко.

В Запорожье обнаружена пропавшая женщина

Человек, который обнаружил женщину, узнал ее благодаря посту на Facebook и сразу сообщил ее матери

Сейчас Елена находится в реанимации. Что с ней происходило в эти три дня, пока неизвестно. По словам знакомых, в последнее время женщина страдала от затяжной депрессии.

Напомним, Елена Гаврикова пропала 15 октября. Последняя фотография, которую она прислала родным, была с острова Хортица. С тех пор она ни с кем на связь не выходила, пишет Вгороде.

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