В Запорожье обнаружена пропавшая женщина

Елену Гаврикову, которая пропала три дня назад, нашли без сознания на Хортице. Об этом сообщила сестра Елены Ирина Самойленко.

Человек, который обнаружил женщину, узнал ее благодаря посту на Facebook и сразу сообщил ее матери

Сейчас Елена находится в реанимации. Что с ней происходило в эти три дня, пока неизвестно. По словам знакомых, в последнее время женщина страдала от затяжной депрессии.

Напомним, Елена Гаврикова пропала 15 октября. Последняя фотография, которую она прислала родным, была с острова Хортица. С тех пор она ни с кем на связь не выходила, пишет Вгороде.