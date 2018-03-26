В Запорожье новый всплеск заболеваний

Грипп и ОРВИ снова пошли в рост

В Запорожье на минувшей неделе зарегистрирован новый всплеск заболеваний гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями.

Как сообщает областной лабораторный центр Минздрава, всего зарегистрировано 4 367 случаев заболевания, что почти на 20% выше уровня предыдущей недели.

Среди заболевших половина – дети, а почти каждый третий – школьник.

"Показатели заболеваемости ниже эпидемического порога на 47,8%. Всего в Запорожье против гриппа прививкам 13 707 человек", - передают медики.

За минувшую неделю зарегистрировали 3 592 случая гриппа и ОРВИ.