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В Запорожье неизвестные срезали опоры линий электропередач и могли обесточить район

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В Запорожье полицейские с поличным задержали преступников, которые срезали металл с электрических опор высоковольтных линий. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области.

Так, вчера, 10 июня, патрульные получили сообщение о том, что на улице Скворцова неизвестные обрезают металл с линий электропередач. По прибытии правоохранителей нарушители пытались убежать, однако копы догнали их и задержали.

Задержанными оказались местные жители 24 и 35 лет. Мужчины объяснили патрульным, что срезали металлическую конструкцию для того, чтобы сдать на металлолом.

На место происшествия вызвали следователя Заводского района для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Фото: Пресс-служба патрульной полиции Запорожской области

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