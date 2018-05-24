В Запорожье начали продавать билеты на концерт в недостроенный дворец спорта

В сети появилась информация о первом концерте, который пройдет в отреставрированном дворце спорта "Юность". Это будет выступление известного украинского певца Monatik’а.

На сайтах запорожских ивент-агентств уже появилась афиша, где указана дата проведения концерта – 7 сентября. Билеты на мероприятие стоят от 300 до 770 гривен. Несмотря на это, билеты уже разлетаются достаточно быстро.

Вторым анонсированным концертом станет выступление группы "Время и стекло", который запланирован на 22 ноября.

Напомним, ДС "Юность" закрыли на реконструкцию еще в 2012 году. Сейчас проходит завершающий этап ремонтных работ. Планируется, что арена откроется 24 августа. В этот же день во дворце пройдут международные соревнования по гандболу.

Фото: A fisha.zp.ua