В Запорожье начала свою работу "Запорожская книжная толока 2018"

Сегодня в Запорожье любители современной литературы смогут окунуться в мир книги. Свой старт начинает масштабное книжное мероприятие, которое проходит в Запорожье уже 4-й год подряд – Запорожская книжная толока.

Так, на толоку приедет почти 200 украинских писателей, которые презентуют свои новые книги и пообщаются со всеми желающими. Среди них Вахтанг Кебуладзе, Тамара Гундарова, Юрий Макаров, Ирен Роздобудько, Галина Вдовиченко, Максим Стриха, Ярослава Стриха, Любовь Ведута, Роман Коляда, Владислав Ивченко, Дмитрий Лазуткин, Артем Чапай, Андрей Кокотюха, Тарас Лютый, Анастасия Никулина, Виктория Амелина, Любомир Серняк, Павел Вольвач, Сашко Лирник, Лана Ра и Евгений Конощук, Алексей Чупа, Оксана Стомина и многие другие, передает 0.61.

Также во время мероприятия будет работать книжная ярмарка, поэтические вечера, литературные дискуссии и показ фильмов. Для самых маленьких посетителей открыта локация "Книголесье".

Отметим, что "Книжная толока" проходит в Запорожье с 26 по 28 октября.