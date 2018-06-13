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В Запорожье на взятке задержали заведующую отделением больницы, обещавшую призывнику отклониться от армии

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За 1100 долларов врач одной из городских больниц Запорожья обещала поставить диагноз для уклонения от службы в армии.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, правоохранители задержали на взятке заведующую отделением областной больницы. Так, злоумышленница требовала от призывника 1100 долларов США за постановку фиктивного диагноза, позволяющего уклониться от службы в армии.

Во время санкционированного обыска в собственном кабинете заведующей правоохранители изъяли денежные средства в размере 1100 долларов США.

По факту вымогательства и получения неправомерной выгоды открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Запорожской области

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