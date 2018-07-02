В Запорожье на взятке попался преподаватель военной кафедры

В Запорожье правоохранители задержали при получении взятки преподавателя военной кафедры одного из вузов города. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

По данным ведомства, 65-летний начальник курса кафедры военной подготовки за определенную сумму предлагал студенту не приходить на учебные сборы и успешно их сдать. Стоимость его "услуг" составила 4 тыс. гривен.

Преподавателя задержали на кафедре во время получения взятки.

Идет досудебное расследование. По факту получения неправомерной выгоды открыто уголовное производство. Задержанному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области