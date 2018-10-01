В Запорожье на взятке попался прапорщик Нацгвардии

В Запорожье во время получения взятки задержали прапорщика Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщают в военной прокуратуре Южного региона.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что за закрытие следователем областной полиции уголовного производства по факту совершения гражданином К. ДТП военнослужащий Нацгвардии требовал от него взятку в размере 3500 долларов.

28 сентября прапорщика задержали во время получения денег.

В настоящее время проводят неотложные следственные действия, осмотр места происшествия, обыски по месту работы и жительства задержанного.

Военная прокуратура Запорожского гарнизона планирует вручить военнослужащему сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления. Готовится ходатайство в суд для избрания меры пресечения.

Досудебное расследование проводит следственный отдел СБУ в Запорожской области.