В Запорожье мошенники собирают деньги на "помощь" семье погибших в жутком ДТП на Набережной

Информация о сборе денег появилась в интернете буквально через несколько часов после трагедии.

В сети активизировались мошенники, которые собирают деньги якобы на помощь семье погибших в жутком ДТП на Набережной в Запорожье.

Напомним, вечером 2 июня на Набережной магистрали водитель BMW на большой скорости вылетел на тротуар и сбил 35-летнюю Татьяну и ее 4-летнюю дочь Машу. Девочка погибла на месте происшествия, а женщина скончалась в тот же день в реанимации.

Как сообщил отец погибшей Татьяны Пестовой Юрий Поддубный, их семья не обращалась ни в какие-либо организации, ни к частным лицам с просьбой организовать сбор средств, передает "061".

"Ни я, ни моя супруга, ни мой зять не обращались к кому-либо с подобной просьбой. Мы бы очень не хотели, чтобы мошенники наживались на нашем горе. Есть смысл собирать деньги, если люди выжили и нуждаются в операции, длительном лечении, а мы… а мы похоронили своих близких. Возможно, кто-то действительно хочет помочь, но почему тогда не сообщили нам об этом?" — сказал Юрий Иванович.