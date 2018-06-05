В Запорожье маленький ребенок выпал из окна второго этажа

Полиция проводит проверку.

Несчастный случай произошел вчера, 4 июня, в Хортицком районе Запорожья. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области, медики передали информацию о том, что пятилетний мальчик выпал из окна 2-го этажа многоэтажки.

Выяснилось, что мальчик залез на подоконник, открыл окно и оперся на москитную сетку, которая его не выдержала. Вследствие этого малыш выпал из окна.

К счастью, ребенок жив и не получил тяжелых повреждений. Сейчас он находится в больнице.

Правоохранители напоминают родителям о том, что нельзя оставлять детей одних в помещении с открытыми окнами. Москитная сетка создана для комаров и не является гарантией того, что ребенок не выпадет.

Фото: Пресс-служба патрульной полиции Запорожской области