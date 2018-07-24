В Запорожье люди массово травятся некачественными продуктами

В Запорожской области за прошедшую неделю почти 400 человек отравились некачественными продуктами питания.

Как сообщает областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, в 92% случаев заболевания связывают с употреблением некачественных пищевых продуктов, из них с употреблением продуктов и блюд, которые готовились в домашних условиях с нарушением технологии приготовления и хранения — 53%.

35% заболевших приобрели продукты на рынках области, в т.ч. стихийных.

С продуктами, которые куплены в магазинах, в том числе супермаркетах, заболевания не связаны.

В 38% случаев возбудителем является ротавирусная инфекция.