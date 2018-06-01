В Запорожье "липовые" соцработницы обманули старушку на крупную сумму

Аферистки выманили у пенсионерки порядка 50 тысяч гривен.

На днях в Космическом микрорайоне Запорожья от рук мошенников пострадала 82-летняя женщина.К ней в квартиру позвонили две женщины, которые представились соцработниками. Самозванки убедительно рассказали пенсионерке о приближающейся "денежной реформе" и сообщили, что в связи с этим они переписывают номера купюр, хранящихся у пенсионеров, чтобы пожилые люди не стали жертвами аферистов.

Женщина поверила своим гостьям и вытащила из шкафа пачку гривен. Аферистки переписали номера, затем ненадолго отвлекли внимание старушки, и вернули ей деньги, передает "Верже".

Спустя несколько часов женщина заметила, что в пачке всего несколько банкнот настоящие, а остальные – резаная бумага. В итоге, пенсионерка лишилась порядка 50 тысяч гривен. Кроме того, из тайника также исчезла пачка купюр, в которой находилось 7 тысяч долларов. Возможно, злоумышленницы применили гипноз.

В настоящее время открыто уголовное производство по статье "Кража в крупных размерах". Полиция разыскивает мошенниц.