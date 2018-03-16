В Запорожье ликвидировали нарколабораторию

Накоплантатор бегал по общежитию с ворованной битой

В Запорожье в ночь на сегодня, 16 марта, копы, приехавшие на вызов о хулиганстве, обнаружили в общежитии плантацию по выращиванию марихуаны.

Как сообщает патрульная полиция, патруль прибыл на конфликт в общежитии на проспекте Соборном.

"Заявитель утверждал, что сосед - выбивает входную дверь в квартиру топором", - передают полицейские.

На месте происшествия инспекторы обнаружили повреждения трех входных дверей.

Жители объяснили, что этот сделал их 30-летний сосед предметом, похожим на металлическую биту.

Патрульные вошли в комнату мужчины и нашли его с битой в руках.

Также правоохранители обнаружили в комнате газовый баллончик, и растительные насаждения с характерным запахом марихуаны.

"Обследовав коридор общего пользования, патрульные обнаружили отдельное помещение, в котором находилось более 40 кустов растительного происхождения с характерным запахом марихуаны, которые имеют дополнительное искусственное освещение и вентиляции", - передают копы.

Мужчина пояснил, что данное помещение использует как собственную лабораторию для выращивания кустов марихуаны.

Как впоследствии выяснилось, биту мужчина украл в магазине, разбив там стекло витрины.

Подозреваемый задержан, расследование продолжается.