В Запорожье ликвидировали конвертцентр с оборотом 110 млн грн (ФОТО)

Налоговики провели обыски

Сотрудники налоговой милиции ликвидировали в Запорожье межрегиональный конвертационный центр, который работал на Запорожскую и Днепропетровскую области.

Как передает Главное управление ГФС в области, установлена группа лиц, которая предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по НДС и дальнейшей легализации денежных средств.

"Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц 6 фиктивных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства якобы в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги)", - передают налоговики.

В дальнейшем деньги переводились в наличные с помощью чековых книжек и возвращались заказчикам за вознаграждение в размере около 12-14% от суммы.

"Оборот конвертационного центра в течение 2015-2018 годов оценивается в 110 млн грн", - считают в налоговой.

По результатам 15 обысков в офисном помещении конвертентра, по адресу регистрации подконтрольных предприятий, в местах проживания фигурантов и их автомобилях было изъято 11 печатей подконтрольных предприятий, черновые документы, бухгалтерские документы, банковские карточки, чековые книжки и компьютерную технику.

Кроме того, наложен арест на денежные средства на банковских счетах подконтрольных компаний на сумму около 1,3 млн грн и на лимит по НДС на общую сумму 240 тыс. грн.

Фото: Главное управление ГФС в Запорожской области