В Запорожье крупное предприятие подозревают в неуплате полмиллиарда

Операции связаны с металлоломом

В Запорожье налоговики расследуют подозрение одного из крупных предприятий в неуплате 442 млн грн налогов на операциях с металлоломом.

Как сообщает Запорожское управление Офиса крупных плательщиков налогов, предприятие, как обычно, по нулевой ставке НДС закупало у контрагентов металлолом.

Однако оказалось, что лома получено значительно больше, чем имели контрагенты.

Аудиторы получили неубедительные объяснения, что лом, кроме основных поставщиков, закупался и у населения.

Однако документального подтверждения этим фактам не нашлось.

Во время проверки контрагентов-поставщиков установлено, что учредителями и директорами десятков фирм и предприятий являются одни и те же лица с фиктивным местом регистрации.

"422 миллиона гривен - именно столько стоили государству махинации по приобретению металлолома и это только по одному предприятию. Мероприятия по отработке этого направления продолжаются", - сообщают налоговики.