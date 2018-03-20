В Запорожье копы подобрали истощённую косулю (ФОТО)

Животное отдали защитникам животных

В Запорожье экипаж патрульной полиции подобрал у дороги истощенную косулю.

Как передает местная полиция, сегодня рано утром патрульные заметили у дороги животное, которое уже не могло самостоятельно передвигаться.

Правоохранители подобрали косулю и отвезли в помещение стационарного поста на трассе "Борисполь-Днепропетровск-Запорожье".

"Животное имело изможденный вид и скорее всего заблудилась в поисках пищи", - передают правоохранители.

Косулю передали защитникам животных.

Фото: патрульная полиция Запорожской области