В Запорожье копы подобрали истощённую косулю (ФОТО)

Животное отдали защитникам животных
В Запорожье экипаж патрульной полиции подобрал у дороги истощенную косулю.
Как передает местная полиция, сегодня рано утром патрульные заметили у дороги животное, которое уже не могло самостоятельно передвигаться.
Правоохранители подобрали косулю и отвезли в помещение стационарного поста на трассе "Борисполь-Днепропетровск-Запорожье".
"Животное имело изможденный вид и скорее всего заблудилась в поисках пищи", - передают правоохранители.
Косулю передали защитникам животных.
Фото: патрульная полиция Запорожской области