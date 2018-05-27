В Запорожье изъяли свыше полутонны нелегального табака для кальяна

В Запорожье налоговики ликвидировали подпольное производство контрафактного табака для кальянов. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Запорожской области.

Известно, что умельцы в подпольном цеху с помощью специального аппарата смешивали измельченный табак неизвестного происхождения с сухими ароматизаторами. После чего они продавали его по интернету как табак "изысканных сортов".

В результате проведенного обыска изъято 544 кг кальянного табака в ассортименте, 10 кг ароматических добавок, а также оборудование для смешивания и расфасовки – всего на общую сумму порядка 1,2 млн. гривен.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Фото: Пресс-служба ГФС в Запорожской области