В Запорожье изъяли не законные автоматы (ФОТО)

Азартное заведение работало в Заводском районе
В Запорожье сотрудники полиции обнаружили подпольный зал игровых автоматов в Заводском районе.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области, 22 марта провели обыски по ул. Электрической.
"Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли 4 игровых автомата", - сообщают правоохранители.
Ведется расследование уголовного производства, открытого по признакам ст. 203² Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом).
Полиция ищет организаторов заведения.
Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области