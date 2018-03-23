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В Запорожье изъяли не законные автоматы (ФОТО)

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Азартное заведение работало в Заводском районе

В Запорожье сотрудники полиции обнаружили подпольный зал игровых автоматов в Заводском районе.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области, 22 марта провели обыски по ул. Электрической.

"Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли 4 игровых автомата", - сообщают правоохранители.

Ведется расследование уголовного производства, открытого по признакам ст. 203² Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом).

Полиция ищет организаторов заведения.

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

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