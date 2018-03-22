В Запорожье из Турции привезли запрещенные снасти (ФОТО)

Таможенники задержали груз

В международном аэропорту "Запорожье" таможенники задержали запрещенный груз, который привез из Турции гражданин Украины.

Как сообщает местная фискальная служба, на днях в аэропорту Запорожья во время таможенного оформления пассажиров, прибывших из Турции, украинце выбрал "зеленый коридор", где таможенный контроль осуществляется в упрощенном порядке.

После пересечения коридора в его багаже ​​без признаков сокрытия находилась рыболовная сеть одной из торговых марок.

"Снасти были изготовленные из синтетических мононитей. В соответствии со статьей 53 Закона Украины "О животном мире" запрещается ввоз в Украину электроловильных систем (электроудочек), монониточных сеток", - утверждают таможенники.

В отношении него составлен протокол, груз изъят.

Фото: Фискальная служба Запорожской области