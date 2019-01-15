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В Запорожье инвалид получил ранения после драки в кафе

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В Хортицком районе города Запорожье двое мужчин подрались из-за девушки работающей в кафе.

Драка началась из-за того, что один из ухажеров плюнул в другого, после чего второй схватился за стул. После драки последний получил контузию глаза и легкие телесные повреждения. Выяснилось, что потерпевший был инвалидом 1 группы.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 240 часов общественных работ, а также обязал выплатить за моральный ущерб потерпевшему 5000 гривен.

Источник “IPnews”

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