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В Запорожье грабитель - неудачник был пойман на месте преступления

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Вчера, 19 июля, по ул. Чумаченко города Запорожье произошло ограбление квартиры. Неизвестный мужчина залез в квартиру и украл мобильный телефон, ювелирные драгоценности и деньги.

Прикарманив чужое имущество, горе - грабитель не успел покинуть место преступления. Его задержали сотрудники полиции.

Правонарушителем оказался 46-летний житель Запорожья.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от трех до шести лет тюремного заключения.

Правоохранители проверяют причастность вышеупомянутого гражданина к другим грабежам на территории города.

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