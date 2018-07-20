В Запорожье грабитель - неудачник был пойман на месте преступления

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
Вчера, 19 июля, по ул. Чумаченко города Запорожье произошло ограбление квартиры. Неизвестный мужчина залез в квартиру и украл мобильный телефон, ювелирные драгоценности и деньги.
Прикарманив чужое имущество, горе - грабитель не успел покинуть место преступления. Его задержали сотрудники полиции.
Правонарушителем оказался 46-летний житель Запорожья.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от трех до шести лет тюремного заключения.
Правоохранители проверяют причастность вышеупомянутого гражданина к другим грабежам на территории города.