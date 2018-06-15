В Запорожье горе-мать продавала своего сына за крупную сумму

За своего родного ребенка женщина просила 50 тысяч гривен.

В Запорожье полицейские задержали женщину, которая хотела продать своего сына. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

Оперативникам Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Запорожской области стало известно о том, что женщина ищет покупателя для собственного сына.

Правоохранители выяснили, что 49-летняя жительница Запорожья предложила горожанке купить ее 15-летнего сына и попросила за него 50 тысяч гривен.

"Семья состоит на учете службы по делам для детей Александровского района города. Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности", - сообщают в полиции.

Вчера, 14 июня, женщину задержали непосредственно в момент получения денег за мальчика. Ребенка забрали работники социальных служб, мальчик проходит медицинский осмотр.

В отношении горе-матери открыто уголовное производство по статье о торговле людьми. Женщине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без такового.

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области