В Запорожье гололед продержится всю неделю

23 января в Запорожье и области ночью и утром синоптики прогнозируют туман с видимостью 500 - 1000 м, гололед, мокрый снег и юго-восточный ветер до 15-20 м / с.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Запорожской области 23 января будет переменная облачность, ночью без существенных осадков, туман, днем ​​мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега, ветер юго-восточный 7-12 м / с, днем ​​порывы 15-20 м / с, температура воздуха ночью 6-11° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

В Запорожье будет то же самое, только температура воздуха ночью 6-8 ° мороза, днем ​​от 1 ° мороза до 1° тепла.

Следующие четыре дня Запорожской области будут такими:

Четверг, 24 января: облачно с прояснениями, ночью осадки, гололед, днем ​​дождь, ветер восточный 7-12 м / с, температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​0°-5° тепла.

Пятница, 25 января: переменная облачность, без существенных осадков, местами гололедица, ветер восточный 7-12 м / с, температура воздуха ночью 0°-5 ° мороза, днем ​​0°-5 ° тепла.

Суббота, 26 января: переменная облачность, без существенных осадков, местами гололедица, ветер восточный 7-12 м / с, температура воздуха ночью от 3 ° мороза до 2° тепла, днем ​​0°-5° тепла.

Воскресенье, 27 января: переменная облачность, небольшие осадки, гололед, ветер восточный 7-12 м / с, температура воздуха ночью от 3 ° мороза до 2° тепла, днем ​​0°-5° тепла.

Спасатели просят водителей воздержаться от поездок.

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