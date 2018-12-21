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В Запорожье депутаты спорили из-за 600 миллионов гривен

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Вчера, 20 декабря, в здании Запорожского областного совета состоялась 26 сессия депутатов 7 созыва. В ходе заседания решались вопросы относительно бюджета области на 2019 год,

Стоит отметить, что самые горячие споры у народных избранников возникли вокруг распределения субвенции на сумму 600 млн грн между территориальными единица Запорожской области.

Так, например депутат облсовета Артур Гатунок на своей странице в соцсети Facebook предложил выразить мнение на этот счет пользователей Интернет. Путём голосования под постом можно либо высказаться за направление денег в Запорожье, либо распределение по методу " кто больше нуждается".

В Запорожье депутаты спорили из-за 600 миллионов гривен

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