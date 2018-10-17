В Запорожье человек потерял сознание прямо в переполненном автобусе

Мужчина буквально посинел, стал биться в странном припадке,-сообщают очевидцы жуткого зрелища, сообщает суббота+.

Инцидент произошел вчера, 16 октября. Молодому парню стало плохо прямо в автобусе, он начал буквально синеть на глазах, и биться в эпилептическом припадке. Перепуганные очевидцы вызвали парню скорую помощь.

Отметим, что после того, как медики “скорой” привели парня в чувство, он тут же принялся уходить с места событий. По словам свидетелей, мужчина был не адекватным, и вероятнее всего находился под дейсвтием наркотиков.