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В Запорожье человек потерял сознание прямо в переполненном автобусе

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Мужчина буквально посинел, стал биться в странном припадке,-сообщают очевидцы жуткого зрелища, сообщает суббота+.

В Запорожье человек потерял сознание прямо в переполненном автобусе

Инцидент произошел вчера, 16 октября. Молодому парню стало плохо прямо в автобусе, он начал буквально синеть на глазах, и биться в эпилептическом припадке. Перепуганные очевидцы вызвали парню скорую помощь.

В Запорожье человек потерял сознание прямо в переполненном автобусе

Отметим, что после того, как медики “скорой” привели парня в чувство, он тут же принялся уходить с места событий. По словам свидетелей, мужчина был не адекватным, и вероятнее всего находился под дейсвтием наркотиков.

В Запорожье человек потерял сознание прямо в переполненном автобусе

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